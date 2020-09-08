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وزيرة الصحة تصل الخرطوم وتؤكد دعم وتضامن مصر الكامل مع السودان

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أ ش أ 2020-09-08 21:05 0 تبليغ

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وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الثلاثاء، إلى الخرطوم، على رأس وفد طبى مكون من 20 طبيبا فى مختلف التخصصات وممرضين ومتخصصين فى مكافحة الأوبئة، وبصحبتهم مستلزمات طبية وأدوية وأمصال.

وكان فى استقبال الدكتورة هالة زايد، فى مطار الخرطوم الدولى، وزير الصحة السودانى الدكتور أسامة أحمد عبدالرحيم، وقيادات الوزراة، والقائم بأعمال السفير المصرى فى السودان السفير نادر زكى، وطاقم السفارة المصرية.

وأكدت وزيرة الصحة، لنظيرها السودانى، خلال مراسم الاستقبال، دعم وتضامن مصر الكامل مع السودان، لتخطى الظروف التى خلفتها الفيضانات والسيول، موضحة أن المواقف الصعبة دائما تُظهر معادن الشعوب.

وقالت إن مصر مستعدة لتلبية أى احتياجات صحية للسودان، وستقدم كل الدعم المطلوب فى تلك الظروف، مضيفة: "أى عجز فى الأطباء أو الأجهزة الطبية أو الأدوية نحن معكم".

من جانبه، أعرب وزير الصحة السوداني عن سعادته بتلك الزيارة، خصوصا أن الدكتورة هالة زايد أول وزير للصحة يزور السودان منذ تكليفه بتولي المنصب.

ومن المقرر أن تعقد وزيرة الصحة مباحثات مع نظيرها السودانى غدًا، تتناول التعاون بين الجانبين فى المجال الطبى، كما ستتفقد الأوضاع على أرض الواقع فيما يخص آثار الفيضانات والسيول التى ضربت السودان وخلفت خسائر بشرية وأضرارا مادية بالغة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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