وزيرة الصحة تصل الخرطوم وتؤكد دعم وتضامن مصر الكامل مع السودان

وكان فى استقبال الدكتورة هالة زايد، فى مطار الخرطوم الدولى، وزير الصحة السودانى الدكتور أسامة أحمد عبدالرحيم، وقيادات الوزراة، والقائم بأعمال السفير المصرى فى السودان السفير نادر زكى، وطاقم السفارة المصرية.
وأكدت وزيرة الصحة، لنظيرها السودانى، خلال مراسم الاستقبال، دعم وتضامن مصر الكامل مع السودان، لتخطى الظروف التى خلفتها الفيضانات والسيول، موضحة أن المواقف الصعبة دائما تُظهر معادن الشعوب.
وقالت إن مصر مستعدة لتلبية أى احتياجات صحية للسودان، وستقدم كل الدعم المطلوب فى تلك الظروف، مضيفة: "أى عجز فى الأطباء أو الأجهزة الطبية أو الأدوية نحن معكم".
من جانبه، أعرب وزير الصحة السوداني عن سعادته بتلك الزيارة، خصوصا أن الدكتورة هالة زايد أول وزير للصحة يزور السودان منذ تكليفه بتولي المنصب.
ومن المقرر أن تعقد وزيرة الصحة مباحثات مع نظيرها السودانى غدًا، تتناول التعاون بين الجانبين فى المجال الطبى، كما ستتفقد الأوضاع على أرض الواقع فيما يخص آثار الفيضانات والسيول التى ضربت السودان وخلفت خسائر بشرية وأضرارا مادية بالغة.
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