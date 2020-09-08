اللجان تغلق أبوابها في نهاية اليوم الأول من إعادة مجلس الشيوخ

أغلقت اللجان الفرعية في 14 محافظة على مستوى الجمهورية، أبوابها عقب نهاية اليوم الأول في انتخابات الإعادة لـ مجلس الشيوخ.

وبدأ أول أيام الاقتراع في انتخابات الإعادة لـ مجلس الشيوخ 2020 بالداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يتم إعلان النتيجة الأربعاء 16 سبتمبر.

ويتنافس في إعادة مجلس الشيوخ ٥٢ مرشحا على ٢٦ مقعدا في ١٤ محافظة؛ وهي القليوبية والإعادة فيها على مقعد واحد والمنوفية على مقعدين وكفر الشيخ مقعدين والجيزة مقعد واحد وبني سويف مقعد واحد وأسيوط ثلاثة مقاعد وسوهاج خمسة مقاعد وقنا ثلاثة مقاعد والأقصر مقعدين وأسوان مقعدين ودمياط مقعد واحد وبورسعيد مقعد واحد والإسماعيلية مقعد واحد ومطروح مقعد واحد؛ وذلك بعد حسم 74 مقعدًا من الجولة الأولى وإعلان فوز القائمة الوطنية من "أجل مصر" بعد حصولها على نسبة الـ 5 % من عدد الناخبين المقيدين بقاعد بيانات الناخبين في الدوائر الأربع التي خصصت لنظام القائمة.

ومن المقرر أن يبدأ التصويت في التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، يتخللها ساعة راحة للقضاة وأعضاء اللجان الفرعية من الساعة 3 إلى 4 عصرًا.

ح لها بالإدلاء بصوتها.

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