الأزهر يدين مقتل 9 أشخاص في هجمات متفرقة لـ«بوكو حرام» بنيجيريا  



حذِّر مرصد الازهر من تنامي أنشطة جماعة «بوكو حرام» الإرهابية، داعيًا إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل القضاء على تلك الجماعة التي شابهت في إجرامها ودمويتها تنظيم «داعش» الإرهابي.

أفادت مصادر نيجيرية أن جماعة «بوكو حرام» الإرهابية استهدفت، اليوم، 3 قرى في هجمات متفرقة شمال شرق نيجيريا، مشيرة إلى أن الهجوم الأول استهدف قرية «كرماري» الواقعة بالقرب من «مايدوغوري»عاصمة ولاية «بورنو»، وأسفر عن مقتل 4 من الأهالي.

وتابعت المصادر أن الهجوم الثاني قد استهدف قرية أخرى في نفس الولاية أسفر عن مقتل 3 أشخاص، في حين استهدف الهجوم الثالث قرية بالقرب من «مايدوغوري»، وأسفر عن مقتل 2 من المزارعين وخطف آخرين.

وأشار المرصد إلى أن «بوكو حرام» قد نفَّذت 13 عملية إرهابية خلال شهر أغسطس الماضي، وأسفرت تلك العمليات عن مقتل وإصابة أكثر من 130 شخصًا، واحتلَّت بذلك المركز الثاني بين الجماعات الإرهابية الأكثر دموية.

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