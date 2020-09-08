وائل غنيم لـ محمد علي: أنت بتعمل إيه يا محمد.. فكك من شغل العيال ده

سخر وائل غنيم، من تصريحات المقاول الهارب محمد على، ووجه له رسالة: «أنت اعترفت ليا بعضمة لسانك أن شركتك كانت بتقع بسبب أنها بتكبر، يعنى مش عارف تدير الشركة يبقى هاتعمل إيه؟».

وأضاف غنيم في بث مباشر عبى صفحته على موقع «فيسبوك»، أن محمد على أدعى رغبته فى تطوير أجندة التعليم في مصر، قائلًا له: «ده إنت طول الوقت بتقول تعليمك بسيط، هاتمسك أجندة التعليم إيه؟، مشكلة الحياة أعقد بكتير منك، أنت بتعمل إيه يا محمد، فكك من شغل العيال ده، عارف إنك زعلان وغضبان بس مش عشان البلد، لأ، عشان بتفلس»، موضحًا أن المقاول الهارب يلعب بالنار مثل الأطفال.

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ووجه «غنيم» رسالة إلى محمد علي، قائلًا: «اللي أنت ماشي وراهم شوية ناس هبلة متوجهة من جماعة الإخوان، يعني إنت عامل نفسك راجل وإنت بتلعب لعب عيال، يعني عاوز تصنع مجد مش موجود غير في دماغك، نخليك مثلًا قائد الحملة التوترية في مصر».

واستفسر وائل غنيم، عن سبب دعوة المقاول الهارب للمواطنين بالنزول للميادين: «أنت مصدق نفسك، ولا عاوز الناس تضحك عليك، طب لو نزلوا فرحان بفيروس كورونا مثلا، طاقة الغضب اللي عندك محتاج تتعالج نفسي بتهلفط، ده اللي يمشي ورا واحد زي محمد علي يبقى واحد تافه، تعالى وأنا أعالجك».