نبيل الحلفاوي يكشف رأيه في انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي

رد الفنان نبيل الحلفاوي على سؤال من أحد متابعيه على "تويتر" عن رأيه في احتمالية انتقال محمد ابراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة للنادي الاهلي.

وجاءت تغريدة المتابع قائلا "‏‎‏‎يا قبطان رأي حضرتك في صفقه محمد ابراهيم لو تمت ؟

ورد نبيل الحلفاوي قائلًا "‏محمد ابراهيم لاعب مهم.. ومن النوعية اللي حتى لما يكون في يوم مش منتج ممكن يعمل لعبة تصنع الفارق.

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وتابع "مركزه عندنا ما فيهوش نقص لكن زيادة الخير خيرين خصوصا في ظل موضوع الإصابات ده، برضه أكرر .. مع التركيز على فرص ولادنا المبشرين.

ارتبط اسم محمد إبراهيم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة بالانتقال إلى الأهلى فى الميركاتو الصيفي المقبل بعد تألقه الملفت مع فريقه المقاصة خلال الفترة الحالية ونجاحه فى لفت كل الأنظار إليه .

وشهدت الساعات القليلة الماضية أنباء قوية تشير إلى توقيع محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة على عقود مبدئية للانتقال إلى النادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .