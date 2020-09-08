الصحة: إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة غدا

أعلنت وزارة الصحة و السكان، عن إطلاق ١٣ قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا في بعض التخصصات الطبية.
وأوضحت الوزارة، ان الحملة تنطلق غدًا بمحافظات ( القاهرة - سوهاج - الإسكندرية - قنا - السويس - بني سويف - المنوفية - دمياط - البحيرة - أسوان - الوادي الجديد - الإسماعيلية - مطروح ).
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