انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور.. بيان جديد من الأوقاف بشأن صلاة الجمعة القادمة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت منذ قليل وزارة الأوقاف المصرية بيان تحذيري جديد بشان صلاة الجمعة القدمة، وذلك من أجل التشديد على جميع العاملين بالوزارة على ضرورة الالتزام بتعليمات صلاة الجمعة وفق الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها الوزارة خلال الفترة الماضية ، مؤكدة أن أي مخالفة لتلك الإجراءات سوف ينتج عنها غلق المسجد فوراً أمام المصليين لحين إشعار آخر.

بيان جديد من وزارة الأوقاف بخصوص صلاة الجمعة

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وأوضحت الوزارة أنه يجب الالتزام بالتعليمات الجديدة منها:-

عدم تجاوز وقت الخطبة المحدد بعشر دقائق.

تطبيق الإجراءات الحاسمة التي تم الإعلان عنها من الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي ومراعاة علامات التباعد بين المصليين

ضرورة موافاة رئيس القطاع الديني بأي مسجد لا يلتزم بتلك الإجراءات.

إغلاق ي مسجد لا يلتزم بالتعليمات وخاصة في يوم الجمعة.

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وأكدت وزارة الأوقاف خلال البيان الصادر عنها أن طاعة المولى عز وجل في العبادة لا تُنال بمعصيته في أذى الخلق، ويجب على المسلم أن يأخذ زينه في كل مسجد وأن يلبس افضل الثياب وأحسنها.