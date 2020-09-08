“رسمياً” تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء بنسبة 25% بهذه المحافظات وسعر المتر الجديد.. فيديو

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محمد سياف - ابو ظبي - ما زال قانون التصالح في مخالفات البناء يشغل العديد من المواطنين المخالفين، وخاصةً في ظل التوجيهات الأخيرة للرئيس السيسي، وحملات الإزالة التي يقودها الحافظين ومديري الأمن بجميع المحافظات الآن، وتأكيد السيسي على أن مخالفات البناء أخطر من الإرهاب.

تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء بنسبة 25%

ولكن خلال الأيام الماضية بدأ العديد من المواطنين يشتكون من تكلفة سعر متر التصالح، وخاصة بعد صدور القرار الجديد الذي يقضي بدفع جدية التصالح في موعد أقصاه 15 سبتمبر الجاري.

واليوم صدر قرار من محافظ الإسكندرية برقم 599 لعام 2020 بتخفيض سعر المتر في التصالح في مخالفات البناء بنسبة 25%، وذلك مراعاة لأحوال وظروف المواطنين، وليست محافظة الإسكندرية هي وحدها التي أصدرت مثل هذا القرار بل سبقتها محافظة القاهرة.

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“رسمياً” تخفيض سعر متر التصالح بمخالفات البناء تخفيفاً على المواطنين

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حيث قرر محافظ القاهرة خالد عبد العال منذ أيام قليلة، عن تخفيض سعر المتر في مخالفات البناء مراعاة لظروف المواطنين الحالية، وأعلن عن ذلك التخفيض الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه اليوم المذاع عبر قناة صدى البلد الفضائية، كما الفيديو التالي، والذي يوضح سعر المتر الجديد بعد التخفيض.

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