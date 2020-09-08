ختام سيمنار الإعلام الكنسى وتشكيل مكتب لمتابعة القنوات المسيحية

وعقد السيمنار فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون على مدار يومين بحضور الأنبا دانيال، أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا بولا، مطران طنطا، وعدد من الإعلاميين.

وتم تشكيل مكتب إعلامى لمتابعة القنوات الفضائية المسيحية الأربعة وهى "أغابى وسى تى فى ومى سات وقناة الأطفال كوجى"، وللمكتب الحق فى الاستعانة بالإعلامين المتخصصين إذا كان هناك حاجة لذلك.

وبخصوص الصحف والمواقع فسيتم تشكيل مكتبها فى سيمنار قادم.