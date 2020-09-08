فيديو .. طارق شوقى : 2021 عام العودة للمدرسة وتقدير المعلم

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مصر فى حاجة إلى معلمين أكفاء، لأنهم أهم ركن فى منظومة التعليم، مؤكدًا أن الوزارة تحترم المعلم المصرى.





وأضاف شوقى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" عبر قناة الحياة، اليوم الثلاثاء: "2021 عام العودة للمدرسة وتقدير المعلم والارتقاء بجودة التعليم". وأوضح وزير التعليم، أن هناك 17 صفحة على مواقع التواصل تنتحل شخصيته وهذه الصفحات عليها 3 ملايين متابع، مؤكدًا أن هذه الصفحات حرب من حروب الجيل الرابع، داعيًا المعلمين إلى البحث عن المصادر الرسمية للمعلومات. وأشار إلى أن سناتر الدروس لن يتم ترخيصها، خصوصًا وأن الوزارة قدمت البديل من خلال مجموعات التقوية، معلقًا: "الفلوس هتكون جزء يسير مما كان أولياء الأمور يتكبدونه فى الدروس الخصوصية".

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