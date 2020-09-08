فيديو .. وزير النقل لمستخدمى القطارات : السكة الحديد بتاعتك حافظ عليها

ووجه الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى نشأت الديهى، ببرنامج "ورقة وقلم" عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، رسالة للمواطنين: "السكة الحديد بتاعتك حافظ عليها معانا"، وتابع: "إيه ذنب سواق القطار يتصاب من إلقاء الحجارة على القطارات".

كما دعا وزير النقل، المواطنين إلى المرور من المزلقانات المخصصة لعبور السكة الحديد، وعدم التسطيح على القطار، والحرص على دفع تذكرة القطار، معلقًا: "أنت بتزوغ من الكمسرى ليه، التذكرة دى عشان شراء قطار وجرار جديد ونظافة القطارات".