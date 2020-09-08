آيتن عامر تمارس رياضة "اليوجا"

نشرت الفنانة أيتن عامر صورة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت أيتن عامر فى الصورة وهى تمارس رياضة "اليوجا" وعلقت على الصورة قائلة: "إنها رحلة طويلة جدًا لكني أخيرًا عدت إلى المسار الصحيح ???????? شكرا لك المدرب على دعمك". وشاركت أيتن عامر، مؤخرا في بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.



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