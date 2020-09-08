"الوطنية للصحافة" تكرم عددا من الصحفيين لتميزهم في تغطية "انتخابات الشيوخ"

قررت الهيئة الوطنية للصحافة تكريم عدد من الصحفيين بالصحف القومية لتميزهم في تغطية انتخابات مجلس الشيوخ في المرحلة الأولى التي انتهت في الثاني عشر من اغسطس الماضي.

وقالت الكاتبة الصحفية فاطمة سيد أحمد عضو الهيئة إن المهندس عبدالصادق الشوربجى وافق على منح المتميزين في تغطيتهم ومتابعتهم لانتخابات مجلس الشيوخ شهادة تقدير.

وأشارت فاطمة سيد أحمد إلى أن اختيار المكرمين تم بناء على تقرير الرصد المقدم من لجنة تقييم وتطوير الأداء المهني التي تتولى رئاستها، قائلة إن هذا التكريم يأتي إيمانًا من الهيئة ولجنة التقييم بأهمية رفع الروح المعنوية لأبناء مهنة صاحبة الجلالة والرسالة السامية لها، في مواكبة خطوات بناء مصر الحديثة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت أنه بالنسبة لصحيفة "الأهرام"؛ وقع الاختيار على كل من: حنان البكري، وسميرة عياد عن تقرير بعنوان "الجريمة الانتخابية"، وإبراهيم العشماوي مراسل محافظة الدقهلية عن خبر عدم إدلاء المحافظ ونائبه بصوتيهما لعدم وجود لجان وافدين، وأحمد جرامون مراسل البحيرة، عن خبر مفاده أن بعض القرى بالمحافظة لم تدل بأصواتها بسبب موسم جني اللب.

وفِي صحيفة "الأخبار" تم اختيار كل من أحمد خليل؛ لتقريره عن مبادرة نسائية شعارها "انت الأهم"، وديسك الأخبار عن عنوان "المصريون يختارون شيوخهم"، كما تم اختيار إبراهيم الشاذلى مراسل البحر الأحمر لخبر عن تغيير بطاقات الانتخاب.

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ووقع الاختيار من صحيفة "الجمهورية" على كل من محمد مرسي، وأحمد مراد، ومحمد حرحش، لمشاركتهم بإعداد تقرير "إقبال هوانم جاردن سيتي وشباب مصر القديمة على صناديق الانتخاب"، وأيضا هاني صالح، والذي أعد تحقيقًا مهمًا في صفحة اقتصادية متخصصة بعنوان "تفعيل مجلس الشيوخ رسالة طمأنينة للمستثمرين الأجانب ودعم الاستقرار".

وفِي "روزاليوسف" قررت اللجنة منح شهادة التقدير لكل من: فريدة محمد؛ عن حوار مع المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية ومعلومات عن حصر أصول مجلس الشوري الملغي تمهيدًا لنقلها لمجلس الشيوخ الجديد، ومحمود محرم عن تقارير حول الإسلام السياسي وانعكاسه على انتخابات مجلس الشيوخ.

وفي صحيفة "المساء"، تميز كل من مجدي عبد الرحمن بتقريره بعنوان (الشيوخ صوته مسموع في التعديلات الدستورية والمعاهدات)، حيث أبرز المحرر أهمية بيان لمحمود الشريف وكيل أول مجلس النواب.

وفِي "الأخبار المسائي"؛ تناول هشام زكريا في تحقيق مهم فشل مخطط إفساد انتخابات مجلس الشيوخ، وفِي مجلة أكتوبر، قام محمد ربيع ومحمد الدوي بزيارة لغرفة عمليات متابعة الانتخابات بالهيئة الوطنية للصحافة، وتوجهوا بالأسئلة عن طريقة عملها.