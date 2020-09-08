نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادات في أسوان لاستقبال الحركة السياحية بعد طول توقف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت إيمان زيدان مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المواقع والمتاحف الأثرية، والمشرف على صندوق إنقاذ آثار النوبة، بعمل زيارة ميدانية لعدد من المواقع والمتاحف الأثرية بمحافظة أسوان، ورافقها خلال الزيارة عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان والنوبة.

وتأتي الجولة في اطار خطة أعمال وزارة السياحة والآثار لاستئناف السياحة الثقافية والاستعداد لاستقبال الزائرين، وتضمنت تفقد معبد كلابشة وجبل السلسلة ومعبد كومبو ومتحف التمساح.

ومن ناحيتها قالت زيدان إنه تم متابعة كافة خدمات الزائرين داخل المواقع الأثرية والتي نفذتها الوزارة لتطوير المواقع والمتاحف لتحسين تجربة الزائرين، من خلال اللوحات الإرشادية ومسار الزيارة ومراكز الزوار ودورات المياه والمظلات وسلات القمامة المصممة لإعادة التدوير وكتيبات ومطويات تعريفية باللغتين العربية والإنجليزية، بالاضافة الى تحديد مسارات وخدمات لذوي الإحتياجات الخاصة.

كما شملت الزيارة أيضا المسلة الناقصة والقباب الفاطمية ومعبد إيزيس ومتحف النوبة وجزيرة سهيل ومعبد فيله ومقابر النبلاء وجزيرة الفنتين، ومن المقر أن تستمر الزيارة لتشمل المعابد الصخرية عمدا ووادي السبوع ومعبدي أبو سمبل.

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