“وغلق المسجد فوراً في هذه الحالة” 4 تعليمات جديدة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة الجمعة والخطبة

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محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت وزارة الأوقاف اليوم بياناً جديداً اليوم حول صلاة الجمعة، وذلك قبل الجمعة الثالثة بعد الفتح وعودتها للصلاة بالمساجد مرة أخرى، ولوحظ خلال الجمعتين الماضيتين التزام كبير من المواطنين بالإجراءات الإحترازية.

4 تعليمات جديدة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة الجمعة والخطبة

واليوم أصدرت الأوقاف تعليمات جديدة بشأن خطبة الجمعة والصلاة، وأكدت على غلق المسجد فوراً حال عدم الإلتزام بهذه التعليمات وخاصة في صلاة الجمعة.

وجاءت تعليمات وزارة الأوقاف الجديدة كما يلي:

1- ضرورة الإلتزام بالمصلية الخاصة والكمامة ومراعاة التباعد.

2- ضرورة عدم تجاوز الخطبة العشر دقائق.

3- ضرورة الإبلاغ عن أي مسجد لا يلتزم بالتعليمات.

4- غلق لمسجد حال عدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية.

ولقراءة البيان كاملاً من خلال هذا الرابط.

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ويذكر أن وزارة الأوقاف قالت بالأمس أن قرار عودة صلاة الجنازة بالمساجد مرة أخرى سيتم بحثة في الإجتماع المقبل للجنة أزمة كورونا بمجلس الوزراء وسيتم أخذ قرار في هذا الشأن.

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