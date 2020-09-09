انت الان تتابع تفاصيل خبر “ارتفاع جديد” الصحة تعلن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم والإجمالي يسجل 100228 حالة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تقريرها المعتاد منذ قليل بشأن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر الجاري، ولوحظ ارتفاع جديد في الإصابات والوفيات وانخفاض حالات الشفاء، وذلك مقارنة بحالات الأمس.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر

ووفق تقرير وزارة الصحة اليوم فإنه تم تسجيل 878 حالة تعافي جديدة، ووصول إجمالي حالات الشفاء إلى 79886 حالة، كما تؤكد الصحة في جميع تقاريرها على خروج كل حالات التعافي من مستشفيات العزل بعد شفاؤها بشكل كامل وتلقيها العلاج اللازم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.

وبالنسبة إلى أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الإثنين 7 سبتمبر، فقد فقد وصلت إلى 187 حالة إصابة جديدة، وبذلك وصلت إجمالي الإصابات حتى الآن لـ 100228 حالة.

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وأشارت وزارة الصحة إلى أن أعداد الوفيات اليوم الإثنين بلغت 19 حالة جديدة، كما وصلت إجمالي الوفيات حتى اليوم إلى 5560 حالة.

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