عاجل .. مصدر أمنى ينفى استشهاد 4 من قوات الأمن على يد صاحب عقار فى أسيوط

نفى مصدر أمنى، اليوم، الأربعاء، ما بثه أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى من مشاركة تضمنت الادعاء بوقف حملات الإزالة بمحافظتى "بورسعيد – السويس" نتيجة اعتراض الأهالى للقوات والمعدات، واستشهاد أربعة من قوات الأمن بمحافظة أسيوط على يد صاحب عقار أثناء تنفيذ قرار الإزالة.





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