فيديو .. كامل الوزير يوضح فوائد منظومة النقل الذكى على الطرق السريعة

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى نشأت الديهى، ببرنامج "ورقة وقلم" عبر فضائية "TEN"، أن هناك متابعة يومية من الرئيس السيسى للمشروعات، لإنجازها فى التوقيتات المحددة لها.
وأوضح أن منظومة النقل الذكى على الطرق السريعة، تتضمن 21 طريقًا، مؤكدًا أن الرئيس وجه بدمج مراحل التنفيذ، معلقًا: "الرئيس بيقول لو أنتم مش معاكم فلوس قولولى، ليوفرها"، مؤكدًا أن المشروع غير قابل للفشل "هينجح هينجح".
وأشار إلى أن منظمة النقل الذكى، منظومة إدارة للطرق السريعة فقط يتم من خلالها مراقبة ومتابعة حركة المرور من خلال تقنيات تكنولوجيا حديثة، مضيفًا: "مفيش طريق فى مصر وإلا هيكون عليه هذه المنظومة".
وعن فوائد المنظومة، قال: "التحكم فى سرعات مستخدمى الطريق، والمحافظة على حالة الطريق، وتمكن متخذى القرار من معرفة عدد العربات المستخدمة للطريق، والسيطرة الأمنية ورصد الخارجين عن القانون".
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