وزير التعليم العالى: الجامعات الأهلية لا تهدف للربح وتخاطب الطبقة المتوسطة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الجامعات الأهلية هدفها التكامل مع منظومة التعليم العالى بجامعاتها الحكومية والخاصة، مشيرا إلى أنها لا تهدف للربح وتخاطب الطبقات المتوسطة.





وفى حوار لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامى عمرو خليل، أوضح وزير التعليم العالى، أن مصر شهدت خلال ست سنوات مضت، ثورة تعليمية كبيرة بفضل القيادة السياسية، مبينا أن الدولة تعمل على نقل المواطن المصرى إلى مكانة أخرى، عبر الاهتمام بالتعليم والطرق والكبارى والإسكان والعديد من الملفات الأخرى.

كما أشار عبد الغفار إلى أن الجامعات الأهلية توفر منحا دراسية للمتفوقين وغير القادرين، موضحًا أن تكلفة إقامة جامعة الجلالة 13 مليار جنيه دون ثمن الأرض، فيما تكلفت الجامعات الأهلية الأربع مبلغ 50 مليارًا.

وأضاف أنه تم شراء المعدات الخاصة بكلية طب أسنان وشراء أحدث الأجهزة، قائلا: "الوزارة تعمل على الاستعانة بكبار العلماء المصريين الذين يعملون فى الخارج للاستفادة من خبراتهم".

وقال إنه جرى الاجتماع مع 140 عالمًا مصريًا، للتدريس فى الجامعة، وتم بالفعل التعاقد مع عدد كبير منهم.