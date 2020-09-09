مصدر أمني ينفي شائعتي وقف حملات الإزالة ببورسعيد والإسماعيلية ويؤكد: أكاذيب هدفها تأليب الرأى العام

نفى مصدر أمنى ما بثه أحد الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعى من مشاركة تضمنت الادعاء بوقف حملات الإزالة بمحافظتى "بورسعيد – السويس" نتيجة اعتراض الاهالى للقوات والمعدات، كما نفى المصدر ما تردد حول استشهاد أربعة من قوات الأمن بمحافظة أسيوط على يد صاحب عقار أثناء تنفيذ قرار الإزالة.
وأكد المصدر أن ما تم بثه فى هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً، ويأتى فى إطار بث الشائعات والأكاذيب بهدف تأليب الرأى العام.
من جهة أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية من إزالة مزرعة سمكية أقامها أحد المواطنين أعلى سطح منزله بمنطقة المقطم، بعدنا تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام أحد الأشخاص بإقامة مزرعة سمكية أعلى سطح منزله بمنطقة المقطم، حيث كشفت المعاينة عن وجود 3 أحواض سمكية بالطوب الأحمر.
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