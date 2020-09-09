كمين أمني بالمنيا ينقذ سيدة وابنتها من الغرق بعد سقوطهما في ترعة

تمكنت قوة أمنية من إنقاذ إحدى السيدات ونجلتها، إثر استغاثتهما لسقوطهما بالمجرى المائى لإحدى الترع بجوار أحد الإرتكازات الأمنية بدائرة مركز المنيا.
وانزلقت قدم سيدة أثناء سيرها بجوار المجرى المائى لترعة وسقطت داخلها، فقامت نجلتها بالقفز خلفها لمحاولة إنقاذها فجرفهما التيار، واثناء استغاثتهم تدخل أفراد القوة الأمنية المتواجدة بالارتكاز الأمني المجاور لمكان سقوط السيدة، بالتدخل وانقاذهما.
ووجهت السيدتان الشكر لرجال الشرطة لسرعة إنقاذهما.
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