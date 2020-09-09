طلال رسلان لبرنامج «المواجهة»: قنوات الإخوان تستخدم فيديوهات مجتزئة للتحريض ضد مصر

قال طلال رسلان، مدير تحرير جريدة صوت الأمة، إن واقعة مقتل شاب في المنيب هو حادث عادى ولكن حاولت جماعة الإخوان التلاعب بتلك الفيديوهات من أجل التحريض ضد الدولة المصرية، موضحا أن قنوات الإخوان بدأت تعتمد على نهج جديد في تحريضها ضد مصر ونشر الأكاذيب والشائعات.
وأضاف رسلان، في تصريحات لبرنامج «المواجهة»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن استخدام قنوات الإخوان للفيديوهات المجتزئة للتحريض ضد مصر لم يعد ينطلى على المصريين، لذلك بدأت الجماعة تتبع نهج جديد لنشر أكاذيبها.
ولفت مدير تحرير صوت الأمة، إلى أن النهج الجديد للإخوان بدأ يعتمد على نشر تلك الفيديوهات تنشرها عبر مواقع تحمل أسماء وطنية، ثم تنقل تلك القنوات الإخوانية عنها.
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