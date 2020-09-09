انت الان تتابع تفاصيل خبر “مش عارف اللى بيسرق كهربا بيستحلها إزاى” تصاريح وزير الكهرباء عن خسائر الوزارة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أشار وزير الكهرباء إلى أن قيام بعض المواطنين بالمخالفات سواء فيما يخص البناء المخالف أو العبث في العدادات يترتب عليها خسائر كبيرة في شبكة توزيع الكهربا ومن تراجع مدى جودة الخدمات إلى جانب التأثير على أسعار الكهربا للشرائح المختلفة أيضًا وجاءت تلك التصريحات في ضوء ما تقوم به الدولة المصرية في الوقت الحالي من رصد مخالفات البناء وإزالتها.

خسائر وزارة الكهرباء بسبب مخالفات البناء

أشار الدكتور محمد شاكر وزير الكهربا إلى أن مخالفات البناء قد أدت إلى العديد من الخسائر في وزارة الكهرباء على النحو التالي:

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سرقة التيار الكهربي بدون تراخيص مٌسبقة أدى إلى زيادة الأحمال على توزيع الكهربا؛ مما أدى إلى نسبة فقد زادت عن 20 % في تغذية بعض المناطق بالكهرباء.

أدت سرقة اللتيار الكهربائي من مصادر الكهرباء العمومية أيًضا إلى انقطاع الكهرباء في العديد من الأماكن التي تكثر بها نسبة البناء العشوائي التي قد أدت إلى الضغط على مصادر التغذية الغير قانونية في هذه المناطق.

أصحاب الوحدات السكنية غير القانونية يعتمدون على استخدام ما يُسمى بنظام (الممارسة) الأمر الذي يؤدي إلى استهلاك أكثر من ثلاثة أضعاف استهلاكهم الفعلي وهذا بالطبع يضغط أيضًا على مدى قدرة الأحمال.

تتكبد الوزارة خسارة مليارات الجنيهات سنويًا نظرًا إلى القيام بمضاعفة إنتاج الطاقة وعدم تحصيل المقابل المادي المناسب نظير ذلك، وهذا بدوره يؤدي إلى ضعف الخدمة وانقطاع التيار وزيادة الأسعار في نفس الوقت.

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طرق مواجهة سرقة التيار الكهربي

من جهة أخرى تم الإعلان عن خطة الوزارة للقضاء على مشكلة سرقة التيار الكهربائي على النحو التالي:

القيام بحملة شاملة يتم من خلالها استبدال العدادات العادية القديمة بالعدادات الأخرى المعتمدة على الأكواد.

سوف يتم أيضًا التفتيش عن استهلاك الكهربا في أي منازل غير قانونية حتى وإن كانت قد قامت بدفع المصالحة، وفي حالة عدم الالتزام باستخدام عدادات كهربائية، سوف يتم فصل التيار عن المباني.

كما أن الوزارة تناشد المواطنين بالإبلاغ فورًا عن أي أشخاص يقومون بسرقة التيار الكهربائي فورًا حتى يتم التعامل معهم على وجه السرعة.

وقد أكد الدكتور محمد شاكر أيضًا على أن الاستهلاك المنظم للطاقة الكهربية الذي يخضع لإشراف الوزارة سوف يُساعد على تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين بجودة ممتازة وفائقة وبأعلى قدر الدقة والقوة وبأسعار مناسبة جميع الشرائح في نفس الوقت.