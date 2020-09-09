معهد الدراسات القبطية يعلن فتح باب القبول لطلاب الماجستير والدكتوراة

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كما أعلن المعهد عن فتح باب القبول للدراسة بقسم القانون الكنسى وقسم العلاقات الكنسية والمسكونية، ويشترط الحصول على مؤهل جامعى "بكالوريوس او ليسانس" وطبقا لشروط ونظام القبول بكل قسم.
وكانت كلية اللاهوت القبطية الأرثوذكسية الإكليريكية بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس، قد أعلنت عن قبول دفعة جديدة من الراغبين في الدراسة بنظامي النهاري والمسائي، للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ ، وذلك على درجة البكالوريوس في العلوم اللاهوتية.
ومن المقرر أن يستمر قبول طلبات الطلاب الجدد، حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وأتاحت الكلية تقديم الطلبات عن طريق رابط خاص، تم تجهيزه لهذا الغرض، هذا إلى جانب التقديم بشكل المباشر بمقر الكلية الإكليريكية بالكاتدرائية.
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