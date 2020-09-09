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معهد الدراسات القبطية يعلن فتح باب القبول لطلاب الماجستير والدكتوراة

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أعلن معهد الدراسات القبطية العليا، فتح باب القبول بمرحلة الدراسات العليا للعام الجامعي 2020 - 2021، تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والرئيس الأعلى للمعهد. 
ومن المقرر أن يقبل المعهد طلاب الدراسات العليا في أقسام اللاهوت واللغة القبطية والألحان والموسيقى القبطية والعمارة القبطية والأثار القبطية والفن القبطي والتاريخ القبطي والاجتماع والتربية والدراسات الأفريقية والدراسات الإعلامية والتراث الشرقي المسيحي.

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كما أعلن المعهد عن فتح باب القبول للدراسة بقسم القانون الكنسى وقسم العلاقات الكنسية والمسكونية، ويشترط الحصول على مؤهل جامعى "بكالوريوس او ليسانس" وطبقا لشروط ونظام القبول بكل قسم.

وتقبل الطلبات بالمعهد اعتبارا من 11 سبتمبر الجاري وحتى 16 أكتوبر 2020، يوميا من العاشرة صباحا وحتى السابعة مساء، عدا السبت والأحد، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالأنبا رويس بالعباسية. 

وكانت كلية اللاهوت القبطية الأرثوذكسية الإكليريكية بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس، قد أعلنت عن قبول دفعة جديدة من الراغبين في الدراسة بنظامي النهاري والمسائي، للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ ، وذلك على درجة البكالوريوس في العلوم اللاهوتية.

ومن المقرر أن يستمر قبول طلبات الطلاب الجدد، حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وأتاحت الكلية تقديم الطلبات عن طريق رابط خاص، تم تجهيزه لهذا الغرض، هذا إلى جانب التقديم بشكل المباشر بمقر الكلية الإكليريكية بالكاتدرائية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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