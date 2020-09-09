خطوة تاريخية.. وزير الرياضة السابق يشيد بنظام الثانوية العامة الجديد

وكتب خالد عبد العزيز عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "ستذكر الأجيال القادمة أن د. طارق شوقى وزير التعليم هو أول من ألقى حجرًا فى المياه الراكدة، ووضع نظامًا جديدًا لإمتحان الثانوية العامة الذى أرهق الأسر المصرية لعقود طويلة، وقد يحتاج النظام الجديد لبعض الضبط والتعديل مستقبلًا؛ لكى يستقر تماما، ويتم استيعابه، لكن ستظل خطوة الوزير تاريخية".
وقال وزير التعليم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامي رضوان المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الوزارة لا تهتم بالأرقام، وما ذُكر بـ أن الطالب الحاصل على 80% سيدخل طب؛ كان كمثال.
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ولفت وزير التعليم إلى أن النظام الجديد من الممكن أن يحصل الأول على 80% مثلا، ففى هذه الحالة سيدخل كلية الطب، أو الهندسة أو كليات القمة بشكل عام.
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