الأرصاد : طقس اليوم الأربعاء مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا على القاهرة

ويكون الطقس معتدلًا نهارا، مع شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية، لطيفًا ليلا على السواحل الشمالية.
كما يسود طقس حار نهارا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح نشطة، لطيف ليلا على شمال الصعيد، معتدل ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وبالنسبة للظواهر الجوية، يكون هناك أمطار متوسطة (20% تقريبا) على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون رعدية أحيانا.. ونشاط رياح على جنوب غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة.
وتبلغ نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 84%، والسواحل الشمالية 89%، وشمال الصعيد 60%، وجنوب الصعيد 30%.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون معتدلة، ويرتفع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، ويرتفع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 35 24
الإسكندرية 31 25
وادى النطرون 33 24
طنطا 34 24
شبين الكوم 34 24
دمنهور 32 25
بلطيم 31 25
مطروح 30 23
السلوم 31 24
سيوة 36 22
بورسعيد 31 26
دمياط 30 25
الزقازيق 34 24
المنصورة 34 24
الإسماعيلية 36 23
السويس 35 24
العريش 32 22
رفح 32 22
رأس سدر 35 26
نخل 36 21
نويبع 39 30
طابا 37 26
كاترين 36 22
الطور 35 27
شرم الشيخ 40 31
الغردقة 38 30
مرسى علم 38 29
الفيوم 36 24
بنى سويف 37 24
المنيا 37 24
أسيوط 38 23
سوهاج 39 27
قنا 43 28
الأقصر 43 29
أسوان 44 31
إدفو 44 30
أبوسمبل 41 31
الوادى الجديد 42 28
شلاتين 39 29
أبورماد 38 29
حلايب 35 30
رأس حدربة 35 30
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