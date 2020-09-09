طقس اليوم.. مائل للحرارة رطب نهارا لطيف ليلا.. والعظمى فى القاهرة 35

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الأربعاء طقس مائل للحرارة رطب نهارا، مع شبورة مائية صباحا، وارتفاع بنسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري.

ويكون الطقس معتدل نهارا، مع شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية، لطيف ليلا على السواحل الشمالية.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يكون الطقس حار نهارا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح نشطة، لطيف ليلا على شمال الصعيد، معتدل ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة للظواهر الجوية: يكون هناك أمطار متوسطة (20% تقريبا) على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون رعدية أحيانا.. ونشاط رياح على جنوب غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة.

فيما تبلغ نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري 84%، والسواحل الشمالية 89%، وشمال الصعيد 60%، وجنوب الصعيد 30%.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 33 24

طنطا 34 24

شبين الكوم 34 24

دمنهور 32 25

بلطيم 31 25

مطروح 30 23

السلوم 31 24

سيوة 36 22

بورسعيد 31 26

دمياط 30 25

الزقازيق 34 24

المنصورة 34 24

الإسماعيلية 36 23

السويس 35 24

العريش 32 22

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رفح 32 22

رأس سدر 35 26

نخل 36 21

نويبع 39 30

طابا 37 26

كاترين 36 22

الطور 35 27

شرم الشيخ 40 31

الغردقة 38 30

مرسى علم 38 29

الفيوم 36 24

بني سويف 37 24

المنيا 37 24

أسيوط 38 23

سوهاج 39 27

قنا 43 28

الأقصر 43 29

أسوان 44 31

إدفو 44 30

أبوسمبل 41 31

الوادي الجديد 42 28

شلاتين 39 29

أبورماد 38 29

حلايب 35 30

رأس حدربة 35 30