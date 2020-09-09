لن تحدث فيضانات بمصر مثل السودان.. "الري" تكشف استعداداتها للسيول

وأضاف "إبراهيم" فى تصريحات لـ "دوت الخليج" أن هناك لجانا من الوزارة تتوجه- قبل حدوث السيول بأسبوعين- في جولة مرورية على المخرات؛ للتأكد من أنها نظيفة وسليمة وجاهزة لاستقبال أى أمطار وأي سيول.
وأشار رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات، إلى أن الوزارة تعمل على محور آخر، وهو تنفيذ العديد من المشروعات للحماية من أخطار السيول، فتنفذ أعمال صناعية من "سدود وبحيرات وحواجز توجيه"، والتي من مميزاتها، أنها تحصر الماء، وتوجهه نحو المخرَّات ومنها إلى نهر النيل، بحيث نستفيد بأكبر قدر من السيول.
وأوضح أن مصر لديها السد العالي وبحيرة ناصر، تحمينا من السيول، وبالتالي لن يحدث لنا مثل ما حدث فى السودان، فالخزان يستوعب أى كمية من الأمطار تسقط على مصر.
وأكد رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات أن الأمطار التى تسقط على مصر ليست بشدة الأمطار الموجودة على منابع النيل فى إثيوبيا والسودان، مشيرا إلى ان مركز التنبؤ يطَّلع على خرائط الأمطار، وينبه قبلها بأيام بشأن شدة الأمطار، والوزارة تستعد بناء على هذه التنبؤات، ولن تكون مثل أمطار مارس الماضي، فهي مجرد نوَّة لمدة يوم أو يومين.
ونوه إلى أن مصر تستفيد من مياه السيول كلها، سواء عن طريق الرجوع للشبكة، عن طريق المخرات، أو تُخزَّن فى البحيرات ويعاد استخدامها.
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