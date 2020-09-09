موجز السوشيال ميديا | تفاصيل مكالمة محمد صلاح مع سعد سمير.. قناة الأهلي تحتفل بعيد ميلاد أحمد الشيخ

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

نشر سعد سمير لاعب النادي الأهلي، عبر خاصية "استوري" حسابه على "إنستجرام"، صورة له، من محادثة مع محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

هنأت قناة النادي الأهلي أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعيد ميلاده الـ 27

وجه الفنان محمد فؤاد الدعم للأشقاء السودانيين بعد تضررهم بسبب مياة السيول والفيضانات التي أدت إلي غرق معظم مناطق البلاد.

احتفلت الاعلامية اسما شريف منير بعيد زواجها الثاني من الفنان محمود حجازي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.