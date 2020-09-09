نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلاب الفنون التطبيقية بحلوان يحصدون مراكز متقدمة في مسابقة أراب ستارباك اللبنانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك طلاب كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية في مسابقة أراب ستار باك اللبنانية للعام الخامس على التوالي في منافسة مع العديد من المتسابقين من مختلف الدول العربية.

حيث تهدف المسابقة إلى تطوير المنتج المحلي في موطن كل متسابق من حيث التصميم الجرافيكي والشكل الخارجي وطرق التغليف وتطوير العبوات لحفظ الطعام وتقليل الهدر اثناء استخدام المنتج، ويقوم بتحكيم المسابقة 9 أعضاء من 6 دول عربية وأجنبية مختلفة.

وقد شارك طلاب قسم الطباعة والنشر والتغليف في مجال التصميم البنائي حيث فاز بالمركز الأول الطالب السعيد رضا محمود، على مستوى المشاركين المصريين وذلك تحت اشراف الأستاذة الدكتورة حنان السروي ود. نها عبد الله، كما فازت بالمركز الثالث الطالبة فاتن مصطفى تحت اشراف الدكتورة حنان السروي ود. مها امين شعبان.

وفي مجال حفظ الطعام فاز بالمركز الثاني الطالبة فيولا طلعت عياد، تحت اشراف الأستاذة الدكتورة رندة درويش.

كما فاز في مجال التصميم المرئي من قسم الإعلان بالجوائز الأولى والثانيه والثالثة كل من الطالبات اسماء طارق وآيات الغفار واسراء علاء، والطالبة سلمى خالد بالمركز الثالث مكرر هذا وقد نفذ طلاب قسم الاعلان أعمالهم تحت اشراف الأستاذة الدكتورة نجوى العدوي والأستاذة الدكتورة ميسون قطب والدكتورة داليا محسن.