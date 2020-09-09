نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيده.. وزير الزراعة: الحكومة تقدر ما يبذله الفلاح المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بخالص التهنئة إلى فلاحي ومزارعي مصر في كافة أرجائها، بمناسبة العيد الـ ٦٨ للفلاح المصري.

وقال القصير إن الفلاح المصري، له دور هام في تحقيق الأمن الغذائي المصري، التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن معدن الفلاح المصري الأصيل قد تجلى في وقت المحن والشدائد والتي مر بها الوطن، حيث لم يتخلى أبدا عن دوره في الإنتاج على مر العصور، حتى في أوقات الحروب، والثورات التي كان دائما في طليعتها.

وأشار وزير الزراعة إلى أن الفلاح المصري، لم يتوقف عن العمل والإنتاج حتى في ظل أزمة فيروس كورونا التي أثرت بشكل سلبي على القطاعات الإنتاجية بكافة دول العالم، الأمر الذي ترتب عليه عدم وقوع ازمة في توفير الغذاء، بل وارتفعت خلالها كمية الصادرات الزراعية المصرية، ونجحت في غزو أسواق مختلفة دول العالم.

Advertisements

وقال القصير إن الحكومة المصرية تقدر ما يبذله الفلاح المصري من جهود، وتضعه دائما نصب أعينها، وتحرص على التيسير عليه ورفع العبء عن كاهله، وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي له، ودعمه وإرشاده بالنظم والممارسات الزراعية الحديثة، ليواكب التطور العالمي في قطاع الزراعة، لافتا الى ان هذا الأمر يعد منظومة متكاملة للتخطيط تتطلب إتباع المزارعين لكافة الإرشادات والتوصيات التي تصدر عن الحكومة والوزارة.

وأكد وزير الزراعة أن الوزارة تسخر كافة أجهزتها التنفيذية والبحثية، لخدمة الفلاح المصري، وتقديم كافة أشكال الدعم له، لزيادة الإنتاجية، ورفع مستوى معيشته.

والجدير بالذكر ان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد وجه التهنئة الى فلاحي مصر بمناسبة عيد الفلاح، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، معربا عن تقديره لكل ما يقوم به المزارع المصري، لتحقيق التنمية المصرية.