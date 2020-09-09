الأوقاف: فتح مصلى السيدات بمسجد حسن الشربتلى الأسبوع المقبل

وافق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على فتح مصلى السيدات بمسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس لأداء السيدات للصلاة به اعتبارا من ظهر الثلاثاء المقبل 15 سبتمبر 2020 م أوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وذلك بناء على الجدول الذي قدمته واعظات الأوقاف للإشراف على إقامة الصلوات بمصلى السيدات.





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