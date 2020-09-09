فيديو.. شباب الأحزاب: مجلس الشيوخ سيكون بيت خبرة لدراسة القوانين

وأضاف مبارك خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وone، اليوم الأربعاء، أن مجلس الشيوخ يتميز بأنه يحدث التوازن بين الاختيارات الشعبية فى مجلس النواب ووجود الكفاءات فى مجلس الشيوخ، إذ أن الأخير يتيح فرصة للخبرات بوصول الكفاءات إلى "بيت حكمة مصرى"، بالرغم من عدم خبرتهم فى الانتخابات.
وتابع أن المجلس هو عبارة عن بيت خبرة معنى بالدراسة العلمية للقوانين، ما سيؤدى إلى خروجها بجودة أعلى فى وقت أسرع، وهو ما ينعكس على الحياة النيابية وتطوير نواحى الحياة كافة، كما أنه سيكون منوطا ببحث ودراسة كل الأمور المتعلقة بسياسات الدولة وتعزيز الديموقراطية وحماية الحريات العامة والحقوق والواجبات ودراسة المعاهدات التى تبرمها الدولة وأى تعديل من تعديلات الدستور ودراسة خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف: "معنى أن المجلس سيكون منوطًا بدراسة خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أنه سيكون منوطًا بكل الأمور المتعقة بإصلاح التعليم وإصلاح الاقتصاد وإصلاح الخدمات، وهو ما سينعكس على الدولة المصرية والمواطن المصرى بالإيجاب".
وأشار إلى أن التنسيقية لم ترصد أى مخالفة فى اليوم الأول فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، موضحًا أن التنسيقية لديها 1500 متابع على مستوى الجمهورية، مضيفا: "جرى الحفاظ على نزاهة الانتخابات وتكافؤ الفرص بين كل المرشحين، وكانت هناك حالة كبيرة جدًا من التعاون بين عناصر العملية الانتخابية".
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