فيديو.. سفيرنا بموسكو: مئات الآلاف من الروس يبحثون عن مقاصد مصر السياحية

وأضاف نصر خلال مداخلة هاتفية مع ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e، اليوم الأربعاء، أن حجم الإقبال على محركات البحث الروسية، حول مصر وكيفية السفر لها والتعرف على مقاصدها السياحية كان غير طبيعى، وأنه يقدر بمئات الآلاف، وهو ما يعكس أن استئناف الطيران بين البلدين كان شيئًا هامًا.

وتابع سفير مصر لدى روسيا: "الإجراءات الاحترازية المطبقة فى المطارات المصرية صارمة ما كان محل تقدير بالغ من الجانب الروسى"، مشيرًا إلى أن هناك معايير مطبقة فى روسيا، وأن مصر تتجاوزها على مستوى صرامة التطبيق وانضباط المعايير، وهو ما ساعد على استئناف الرحلات الجوية.