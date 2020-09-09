الخطوط الهولندية تستأنف اليوم رحلاتها إلى القاهرة بعد توقف 3 سنوات

تستأنف الخطوط الجوية الملكية الهولندية KLM رحلاتها إلى العاصمة المصرية القاهرة مرتين في الأسبوع اليوم 9 سبتمبر بعد أن قامت برحلتها الأخيرة إليها في العام 2017 أي بعد توقف دام 3 سنوات.

وقال المدير العام لشركة الخطوط الجوية الفرنسية الملكية الهولندية للشرق الأدنى ماتيو تيتو: "بعد تعليق رحلاتنا المباشرة في يناير 2017، نفتخر ويشرّفنا اليوم أن نعلن عن استئناف رحلتين مباشرتين أسبوعياً مجددًا بين القاهرة وأمستردام، خبر يؤكد أن مجموعة الخطوط الجوية الفرنسية -الملكية الهولندية Air France KLM تعزز باستمرار استثماراتها في مصر بهدف تزويد ركّابنا المصريين بأفضل خدمة ورحلات إلى شبكتنا العالمية.

وتابع: إن تاريخنا في القاهرة يعود لزمن طويل، وبالتالي نحتفل بمرور 90 عامًا على تواجدنا فيها، منذ قيام الشركة الملكية الهولندية برحلتها الأولى إلى القاهرة بتاريخ 28 سبتمبر 1930.

أنه من المقرر أن تبدأ الرحلات إلى القاهرة في شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين ومع بداية شهر سبتمبر سيتم اتخاذ قرار بشأن استمرار الرحلات إلى القاهرة خلال فصل الشتاء حيث تقوم KLM بتوسيع شبكتها الأوروبية والعابرة للقارات على مراحل وبعناية وتتمثل أولوية شركة KLM في تزويد ركّابها بأكبر قدر ممكن من الخيارات في الوجهات من ناحية أخرى، قد يتضاعف عدد الرحلات أو السعة من خلال استعمال طائرات أكبر حجمًا.

برنامج الرحلات

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- من 9 إلى 28 سبتمبر، تقلع الرحلة KL 0553 من مطار أمستردام يومي الأربعاء والسبت عند الساعة الـ19:10 مساء وتهبط في مطار القاهرة عند الساعة 23:30 مساء.

تقلع الرحلة KL 0554 من مطار القاهرة يومي الخميس والأحد عند الساعة الـ1:20 فجرًا وتهبط في مطار أمستردام عند الساعة الـ6:00 صباحًا.

- من 30 سبتمبر إلى 23 أكتوبر، تقلع الرحلة KL 0553 من مطار أمستردام يومي الأربعاء والجمعة عند الساعة الـ19:10 مساء وتهبط في مطار القاهرة عند الساعة الـ23:30 مساء.

تقلع الرحلة KL 0554 من مطار القاهرة يومي الخميس والسبت عند الساعة الـ1:20 فجرًا وتهبط في مطار أمستردام عند الساعة الـ6:00 صباحًا.