الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ القليوبية بتعديل أسعار التصالح ببعض مخالفات البناء

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر بتاريخ 8 سبتمبر 2020 قرار محافظ القليوبية رقم 668 لسنة 2020 بتخفيض سعر المتر المربع الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وحسب ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 528 لسنة 2019 بشأن إعادة دراسة قيمة مقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء.

وأصبحت الأسعار المتاحة للتصالح:

1- تخفض أسعار قيمة مقابل التصالح للمتر المربع لكافة الأسعار الواردة بالقرار رقم 784 لسنة 2019 بنسبة 10% (عشرة بالمائة) على ألا يقل سعر المتر المربع عن 50 جنيها (خمسون جنيها).

2- يتم حساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الاوضاع للعزب التى تقع خارج الأحوزة العمرانية للمدن وداخل كردون تلك المدن بنسبة 50% (خمسون بالمائة) من قيمة مقابل التصالح للمتر المربع لهذه المدن على النحو الوارد والمبين بالقرار رقم 784 لسنة 2019 على الا يقل سعر المتر المربع عن 80 جنيه (ثمانون جنيها) بعد تطبيق البند السابق بالقرار الماثل.