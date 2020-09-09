بمناسبة عيده الـ٦٨.. وزير الزراعة: الفلاح المصري له دور مهم في تحقيق أمننا الغذائي

توجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بخالص التهنئة الى فلاحي ومزارعي مصر في كافة ارجائها، بمناسبة العيد الـ٦٨ للفلاح المصري.

وقال القصير: ان الفلاح المصري له دور هام في تحقيق الأمن الغذائي المصري، التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن معدن الفلاح المصري الأصيل قد تجلى في وقت المحن والشدائد والتي مر بها الوطن، حيث لم يتخلى ابدا عن دوره في الإنتاج على مر العصور، حتى في أوقات الحروب، والثورات التي كان دائما في طليعتها.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن الفلاح المصري لم يتوقف عن العمل والانتاج حتى في ظل ازمة فيروس كورونا التي اثرت بشكل سلبي على القطاعات الانتاجية بكافة دول العالم، الامر الذي ترتب عليه عدم وقوع ازمة في توفير الغذاء، بل وارتفعت خلالها كمية الصادرات الزراعية المصرية، ونجحت في غزو اسواق مختلفة دول العالم.

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وقال القصير ان الحكومة المصرية تقدر ما يبذله الفلاح المصري من جهود، وتضعه دائما نصب أعينها، وتحرص على التيسير عليه ورفع العبء عن كاهله، وتوفير كافة مستلزمات الانتاج الزراعي له، ودعمه وارشاده بالنظم والممارسات الزراعية الحديثة، ليواكب التطور العالمي في قطاع الزراعة، لافتا الى ان هذا الامر يعد منظومة متكاملة للتخطيط تتطلب اتباع المزارعين لكافة الارشادات والتوصيات التي تصدر عن الحكومة والوزارة.

واكد ان الوزارة تسخر كافة أجهزتها التنفيذية والبحثية، لخدمة الفلاح المصري، وتقديم كافة اشكال الدعم له، لزيادة الانتاجية، ورفع مستوى معيشته.

جدير بالذكر ان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد وجه التهنئة الى فلاحي مصر بمناسبة عيد الفلاح، خلال اجتماع مجلس الوزراء الاخير، معربا عن تقديره لكل ما يقوم به المزارع المصري، لتحقيق التنمية المصرية.