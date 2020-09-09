نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. "الرياضة" تحيل ملف اتحاد الكرة إلى النائب العام في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أحالت وزارة الشباب والرياضة، صباح اليوم الأربعاء، الملف الخاص بفقدان بعض المقتنيات من مخازن الاتحاد المصرى لكرة القدم إلى النائب العام وذلك في ضوء ما تضمنه التقرير الصادر عن لجنة الفحص المشكلة من المعنيين بوزارة الشباب والرياضة.
ويأتي ذلك في ضوء استمرار عمل لجان الفحص بالوزارة في مختلف الهيئات الرياضية لرفع التقارير الخاصة بأية مخالفات تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن.
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