نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل خدمة نقل العامل الوافد آليا بالرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى وزير القوي العاملة، محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض أشار فيه إلي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، كشفت عن تفاصيل خدمة نقل خدمات وافد، والتي تمكّن المنشآت من طلب نقل خدمة عامل إليها من صاحب عمل آخر.

وأوضحت أن الموافقة تتم على طلب نقل الخدمة آليا في حال كانت الرخصة والإقامة منتهيتين، مؤكدة أنه يتطلب موافقة صاحب العمل إلكترونيا في حال كانت الرخصة والإقامة ساريتين، ثم تتم مراجعة أحد أنظمة الجوازات لاستكمال الإجراءات.

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واستعرضت الوزارة الخطوات اللازمة لتقديم طلب الخدمة، وهي: تسجيل الدخول عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، اختيار خدمة نقل عامل وافد من الخدمات الإلكترونية، وتعبئة البيانات المطلوبة وتسديد الرسوم إن وُجدت ومراجعة الجوازات إصدار إقامة جديدة، والموافقة على التعهد والشروط ثم الضغط على إرسال.

وحددت الوزارة الشروط الخاصة بنقل الخدمة وهي: أن تكون تراخيص المنشأة سارية، وعدم وجود عمالة برخص عمل منتهية على مستوى الرقم الموحد، وأن يكون النطاق الأخضر فما فوق، كذلك يكون الوافد المطلوب نقله على رأس العمل، وتكون منشأة الوافد المنقول منها قائمة، وأن يكون نطاق المنشأة الطالبة للخدمة أكبر أو يساوي نطاق المنشأة المتنازلة.

كما حددت الإجراءات التي يجب اتباعها للموافقة على نقل الخدمة، وهي: تسجيل الدخول لموقع الخدمات الإلكترونية، واختيار خدمة نقل خدمات وافد، ومراجعة طلباتك السابقة، واتخاذ القرار بقبول نقل العامل أو رفضه.