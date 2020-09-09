انت الان تتابع تفاصيل خبر وزارة التموين تعلن إتاحة نقل الزوجة “ضم أفراد أسرتي” لبطاقة تموين الزوج إلكترونياً في 6 خطوات وخلال 3 دقائق ومن المنزل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة التموين عن إتاحة وفتح الباب أمام الزوجة المقيدة على بطاقة التموين الخاصة بوالدها إلى بطاقة الزوج، وذلك عن طريق موقع دعم مصر وموقع مصر الرقمية كما في الروابط المرفقةبالخبر.

وزارة التموين وخطوات نقل الزوجة لبطاقة الزوج

وأشارت الوزارة أن أهم شروط النقل أن تكون الزوجة ما والت تقوم بصرف المقررات التموينية من بطاقة والدها، وعن خطوات النقل فقد جاءت كالتالي.

1- أكدت وزارة التموين أن الخطوة الأول هي فتح حساب باسم الزوج بالإسم ورقم الموبايل المسجل بإسمه، من خلال موقع مصر الرقمية أو موقع دعم مصر.

2- بعد فتح الحساب سيدخل المواطن للصفحة الرئيسية واختيار “تموين”

3- سيظهر عدة اختيارات وعلى المواطن اختيار “ضم أفراد أسرتي”.

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4- كتابة جميع بيانات الزوجة.

5- اختيار “إضافة”، ثم التالي ثم التالي.

6- سيظهر خيار “تم ضم أفراد أسرتك بنجاح، وخلال 15 إلى 30 يوم سوف تصرف الزوجة التموين على بطاقة الزوج، ودون الذهاب لمكتب التموين.

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