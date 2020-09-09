وزير التنمية المحلية يتابع مشروعات القطاعات الخدمية فى جنوب سيناء

بحث وزير التنمية المحلية محمود شعراوى مع محافظ جنوب سيناء خالد فودة، عددًا من المشروعات الجارية على أرض المحافظة فى كل القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين من السكان أو المترددين عليها من داخل مصر ومن خارجها.





وأشاد شعراوى خلال لقائه محافظ جنوب سيناء بمقر الوزارة، اليوم الأربعاء، بالجهود التى تقوم بها المحافظة فى تلك المشروعات المهمة، موجها بسرعة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات لافتتاحها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأكد شعراوى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتطوير ورفع كفاءة مدينة شرم الشيخ باعتبارها واحدة من أشهر المقاصد السياحية على مستوى العالم، مما يتطلب الحفاظ على مكانتها العالمية وإقامة مشروعات جديدة، ورفع كفاءة المنشآت الحالية بها.

وشدد على أهمية استمرار جهود المحافظة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وكذا القرارات الصادرة من مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

واستعرض فودة جهود المحافظة فيما يخص مشروع تطوير مدينة طور سيناء، خصوصا أعمال تجميل سور البحرية وساحة العلم وشارع 306 وميدان إفريقيا وشارع كورنيش الطور وميدان النصر وشاطئ الفيروز العام ، فضلا عن آخر مستجدات الأعمال الجارية لرفع كفاءة ورصف شارع البحر، والذى يشمل عدداً من المنشآت السكنية والسياحية، بالإضافة لممشى أهل مصر لتحقيق الاستفادة الكاملة للمواطنين.

Advertisements

كما استعرض بعض المشروعات التنموية والخدمية التى تجرى بمدينة شرم الشيخ وآخر مستجدات المشروعات الجارية فى مدينة سانت كاترين لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لهذه المدينة أثريا ودينيا وسياحيا.

شهد اللقاء متابعة مشروعات الإسكان والبنية التحتية ومياه الشرب بالمحافظة وأعمال التطوير والتجميل لبعض الميادين الرئيسية، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية، كما تم أيضا عرض بعض المشروعات المتعثرة بالمحافظة، وأهم الاحتياجات اللازمة للانتهاء منها.

وتم متابعة جهود المحافظة لتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين و متابعة موقف ملف التصالح فى بعض مخالفات البناء وسداد جدية التصالح ومعدلات التنفيذ على مستوى المحافظة وجملة العوائد التى تم تحصيلها حتى الآن ، بالموجة الـ16 لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة، مشيرا إلى تقديم عدد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين الراغبين فى التصالح.