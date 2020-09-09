 لتشجيع صغار التجار.. وزير التموين يعلن تأسيس البورصة السلعية

أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، فى إطار خطة الدولة لتنمية التجارة الداخلية، مؤكدا أن البورصة السلعية ستوفر قدرا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه و إتاحته على كل المتعاملين على منصة البورصة فى شكل سوق منظمة على النحو الذى يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.





وأكد مصيلحى، فى بيان نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء على "فيسبوك"، اليوم، أن البورصة السلعية تعد جزءًا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، وتشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخرى.

ووجه الوزير الشكر لكل الجهات المساهمة فى تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، مؤكدا اعتماد المواصفات العامة والخاصة لكل أنواع المخازن وأيضا المواصفات الخاصة للسلع والمنتجات التى سيتم طرحها من خلال البورصة السلعية.

شهدت الأيام الماضية الانتهاء من تأسيس شركة بورصة السلع المصرية براس مال 91 مليون جنيه موزعة على البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع والتموين، وعدد من البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية وشركة مصر القابضة للتأمين وشركة مصر للمقاصة، وشهد الاجتماع الأول للجمعية التأسيسية بحث كل الاجراءات المرتبطة بسرعة تفعيل شركة بورصة السلع المصرية، لإنشاء سوق منظم لتداول بعض السلع الحاضرة القابلة للتخزين.

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس مجلس إدارة شركة البورصة السلعية المصرية، أن الغرض من الشركة هو إنشاء سوق منظم لتداول السلع الحاضرة "القابلة للتخزين"، وإدارة المخازن وتجهيزها وأيضا التعاقد مع المخازن القائمة المرخصة بالإضافة إلى إنشاء وإدارة صوامع الغلال، وغرف التبريد "الثلاجات" الخاصة بحفظ السلع.

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وأضاف "عشماوى"، أن البورصة السلعية تهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين و المنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع "مزارع أو تاجر أو منتج"، إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التى تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشترى فى تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك، مما سنعكس بشكل إيجابى على أسعار السلع والمنتجات، ومن المقرر البدء فى طرح عدد من السلع الأساسيةً بالبورصة السلعية مثل "القمح والزيت والسكر والارز"، كمرحلة أولى فى الربع الأول/الثانى من العام المقبل‪2021 ‬.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن بورصة السلع المصرية بمثابة سوق منظم لتداول السلع الحاضرة القابلة للتخزين المصرية، تجمع أطراف عملية التداول، من تجار ومخازن وبائع ومشترى.

أضاف: "وجود سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين يعتبر آلية هامة للتسعير من خلال آليات السوق والمتمثلة فى العرض والطلب، وآلية لتأهيل المخازن التى ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل فى البورصة وكذا بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع، حيث ستساهم البورصة السلعية فى زيادة معدلات تداول السلع القابلة للتخزين بناء على زيادة الشفافية وآليات العرض والطلب".