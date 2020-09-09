مدبولى: الرئيس كلفنا بتوجيه كل سبل الدعم للأشقاء فى السودان

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بحسب بيان صادر عن المجلس اليوم الأربعاء، بتأكيد تضامن مصر الكامل، قيادة وحكومة وشعبا، مع السودان فى أزمته الحالية التى يمر بها بسبب الفيضانات والسيول، التى اجتاحت عدة مناطق بالبلاد خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوجيه كل سبل الدعم للأشقاء فى السودان على الفور، بالتنسيق بين الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الدفاع والإنتاج الحربى.

ونوّه الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه تم مد جسر جوى مع السودانيين، من أجل توفير كل المستلزمات المختلفة فى كل من جنوب السودان والسودان، معلنًا عن تضامن مصر الكامل مع السودانيين ومساندتها لهم، حتى يتخطى السودان المحنة بسلام.

وفى ضوء ذلك، وجه رئيس الوزراء الشكر للقائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الجهود المبذولة من خلال إقامة جسر جوى، معربًا عن تقديره لجهود الوزارات المعنية، ومنظمات المجتمع المدنى التى شاركت فى تدبير المستلزمات المختلفة للأشقاء فى السودان.

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وشدد الدكتور مدبولى على أن مصر لديها الاستعداد الكامل لتلبية أى احتياجات يطلبها الأشقاء فى السودان، لافتًا فى الوقت نفسه إلى الزيارة التى تقوم بها الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للخرطوم، على رأس وفد طبى يتألف من 20 طبيبا فى مختلف التخصصات، إلى جانب عدد من الممرضين والمتخصصين فى مكافحة الأوبئة، وبصحبتهم مستلزمات طبية وأدوية وأمصال.

فى سياق آخر، كلّف الدكتور مصطفى مدبولى الوزراء المعنيين بإعداد مشروعات للتعاون بين مصر والأردن والعراق، بسرعة تقديم التصور النهائى لهذه المشروعات، من أجل تحديد موعد لمناقشتها مع رئيسى وزراء الأردن والعراق.

وخلال الاجتماع، أثنى الدكتور مصطفى مدبولى على الاحتفالية التى تم تنظيمها لقرعة كأس العالم لكرة اليد، موجها الشكر لوزارة الشباب والرياضة وجميع الجهات المشاركة فى تنظيم هذه الاحتفالية، وإخراجها بصورة مبهرة أعطت رسالة للعالم، بأن مصر قادرة على تنظيم المسابقات والبطولات والفعاليات الدولية على أعلى مستوى من التنظيم والإبهار، مضيفًا أن هذه الفعاليات تسلط الضوء على ما يحدث فى مصر حاليًا من تقدم فى مختلف المجالات.