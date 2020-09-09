عربية البرلمان: ألم الأشقاء السودانيين يشعر به كل مصرى

أعلنت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، برئاسة أحمد رسلان، اليوم الأربعاء، تضامنها الكامل مع السودان فى كل ما تتعرض له من سيول وفيضانات تسببت فيى فاة عشرات القتلى والمصابين، وهدم مئات المنازل والإنشاءات.





وقال النائب أحمد رسلان، فى تصريحات: "الألم الذى تعرض له أهالى السودان شعر به كل مواطن مصرى، وهو خير شاهد ودليل على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين". وأكد النائب، استعداد مصر الكامل لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة للسودان حتى تجاوز هذه المحنة الشديدة، مؤكدا أن للسودان حق الجوار والعروبة مع مصر، وهى إحدى الدول الإفريقية التى ربطنا بها مصير واحد. وأشاد أحمد رسلان، بالتحرك المصريى لعاجل بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسيى تقديم كل أشكال المساعدات لإنقاذ السودان من كبوته، مضيفا: "ليس جديدا على مصر أن تقف هذا الموقف فى مؤازرة أى دولة تتعرض لهذه الكوارث". Advertisements

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