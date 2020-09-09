محافظ الجيزة يتابع استعدادات استقبال فصل الشتاء

ووجه أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وهيئة النظافة، بالتنسيق مع الأحياء والمراكز لمراجعة كفاءة سيارات الشفط، والبالغ عددها 181 ورفع جاهزيتها وإصلاح أى أعطال بها.

وشدد على ضرورة التأكد من جاهزية ماكينات الشفط والكيبوتات وتخصيص أماكن ملائمة لعملها بجوار بالوعات تصريف المياه ودعم المناطق التى تشهد تجمعات للمياه ببالوعات للصرف، لافتًا إلى ضرورة التأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الامطار بكل الشوارع.

كما شدد على الأجهزة التنفيذية أنه لا مجال لأى تقصير بعد معالجة كل المشكلات التى تم ملاحظتها العام الماضى وسد أى نواقص فى المعدات والآلات وإحلال المتهالك منها موجها مديرية الرى بسرعة الإنتهاء من ترميم وإصلاح وتطهير مخرات السيول بحد أقصى نهاية الشهر وتنفيذ خطة لتوزيع المياه بالترع والمصارف المجاورة لكل مخر سيل لتخفيف الضغوط المتوقعة على المخرات وسرعة إنتهاء أعمال رصف الطرق على جانبى المخرات من خلال مديرية الطرق موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز بمتابعة الأعمال ورفع ناتج أعمال التطهير أولاً بأول.

وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع شركة الكهرباء ومراجعة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وتركيب الأبواب الخاصة بها وإحلال المتهالك مع مراعاة المظهر الحضارى وتغطية كابلات الكهرباء بالشوارع ووضعها على أعماق مناسبة تمنع تسرب المياه إليها لضمان سلامة المواطنين.

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وكلف المحافظ الإدارة العامة للمرور بإعداد خطط تحويلات مرورية بديلة ودعمها بالمعدات والخدمات المرورية تحسباً لأية حالات طوارئ قد يصحبها قطع أو غلق لأى محور مرورى رئيسى.

وجه المحافظ بضرورة استثمار مقومات المجتمع المدنى مثل اللوادر والاوناش وسيارات الانقاذ وتوفير وسائل إتصال بأصحابها لسرعه التعاون عند الحاجة، مناشدًا المواطنين بإتخاذ التدابير اللازمة نحو منع تراكم مياه الأمطار أعلى أسطح العقارات من خلال توفير ألية لتصريف المياه كتوفير بالوعة صرف أو مواسير تصريف لتلافى تسرب المياه لجسم المبنى وإلحاق الضرر به.

وكلف مديريات التضامن والصحة والشباب بتوفير أماكن مخصصة لإجلاء المواطنين تتوافر بها إشتراطات الأمان والسلامة واتخاذ الوسائل الإحترازية لمنع انتشار كورونا وتجهيزها بوسائل الإقامة والإعاشة اللازمة ورفع حالة الاستعداد بالمستشفيات وتوفير مخزون كافى من الأدوية والسيارات المجهزة لتغطية مختلف القطاعات والوصول السريع للمناطق النائية.