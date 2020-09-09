هنأ لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، مصر حكومة وشعبا بالاكتشاف الأثرى الأخير فى منطقة سقارة، والذى تم فيه العثور على توابيت يرجع تاريخها لأكثر من 2500 عام، وهو أحدث دليل على التاريخ الغنى والعظيم لمصر.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر سفير الصين بالقاهرة يهنئ مصر بالاكتشاف الأثرى فى سقارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.