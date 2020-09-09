سفير الصين بالقاهرة يهنئ مصر بالاكتشاف الأثرى فى سقارة

هنأ لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، مصر حكومة وشعبا بالاكتشاف الأثرى الأخير فى منطقة سقارة، والذى تم فيه العثور على توابيت يرجع تاريخها لأكثر من 2500 عام، وهو أحدث دليل على التاريخ الغنى والعظيم لمصر.





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