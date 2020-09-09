بنسبة نجاح 90%.. اعتماد نتيجة امتحانات الدور الثانوي لشهادة الثانوية العامة

بنسبة نجاح 90% أعلن الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه سيتم اعتماد نتيجة امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة 2020، اليوم الأربعاء. وكانت قد انطلقت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020 من يوم 22 أغسطس 2020، وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أن أجواء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ، سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء كل امتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات. Advertisements كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات. ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني إلي (110900) طالب/طالبة، وعدد لجان السير إلي (351) لجنة على مستوى الجمهورية، كما ادى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM ) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثاني.

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