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اللجنة الرباعية تناقش سبل التصدي للتدخلات الإيرانية في شئون العرب

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بدأت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية اجتماعا لها افتراضيا عن بعد، على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الأربعاء، برئاسة وزير الدولة للشئون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش ومشاركة وزراء خارجية كل من: مصر والسعودية والبحرين إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وتناقش اللجنة تقريرا أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية في ضوء مشاوراتها مع رئاسة اللجنة (الإمارات) حول تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية، إلى جانب متابعة تنفيذ خطة عمل اللجنة التي وضعتها في اجتماعات سابقة للتصدي لهذه التدخلات سياسيًا واقتصاديًا وإعلاميًا وأمنيًا.

وسترفع اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها ومشروع قرار إلى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته ( 154) لاعتماده في وقت لاحق اليوم.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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