عمليات التنمية المحلية:لم نرصد أية شكوى أو مشكلة للمواطنين في إعادة الشيوخ

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة تابعت فتح جميع اللجان والمقار الانتخابية لليوم الثاني والأخير بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ وبدء عملية التصويت بالمحافظات ال١٤ في موعيدها المحددة، لافتًا إلى أنه مع نهاية اليوم الأول من الإعادة وبعد غلق لجان الاقتراع ، لم يتم رصد أية شكوى أو مشكلة واجهت المواطنين أثناء عملية الإدلاء بأصواتهم.

وأوضح شعراوي على إستمرار عمل غرفة العمليات المركزية لمتابعة سير العملية الإنتخابية على مدار الساعة وتتابع مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات الحالة العامة للجان ومدى الإقبال واستقبال كافة البلاغات ورصد أى مخالفات أو شكاوى والتعامل الفورى معها حفاظًا على إنتظام سير العملية الإنتخابية بالمحافظات وخروج العملية الإنتخابية بشكل مشرف وعلي أكمل وجه .

وشدد الوزير على إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا بمقرات اللجان الانتخابية وتعقيم جميع اللجان أثناء العملية الإنتخابية على مدار اليوم، مشيرًا إلى التأكد من إلتزام جميع المواظفين والناخبين المتواجدين باللجان بارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات الآمنة بين الناخبين وإعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الإعاقة بالدخول للتصويت، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات لمجابهة أي موقف طارئ وتمركز الإسعاف بالقرب من المدارس لتقديم يد العون لأي مواطن.

و يناشد الوزير المواطنين الذين لم يدلون بأصواتهم امس، النزول اليوم إلى لجان الاقتراع للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري نظرًا لما سيمثله مجلس الشيوخ من أهمية بالغة فى إثراء الحياة السياسية بمصر واستكمال مسيرة الإصلاح التى تنتهجها الدولة فى الفترة الحالية، مؤكدًا على وعى شعب المصري فى ممارسة حقوقهم السياسية لإستكمال مسيرة التنمية.