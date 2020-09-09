سعفان يتفقد أعمال لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري

قامت لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين بالدولة، بإجراء تحاليل المخدرات للعاملين بديوان عام وزارة القوى العاملة، وذلك بشكل فجائي دون تحديد موعد، حيث تم الكشف على 150 موظفًا بالوزارة، على أن تستكمل اللجنة الكشف على باقي موظفي الوزارة في مراحل لاحقة.

وتفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أعمال اللجنة، ووجه بتذليل أي عقبات لتسهيل مهمتهم التي تأتي في إطار توجه القيادة السياسية والحكومة في الكشف عن تعاطي المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وضمت اللجنة ممثلي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وممثلي الأمانة العامة للصحة النفسية والطب الشرعي بوزارة العدل.

وكان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أعلن بوقت سابق عن نتائج عن أعمال اللجنة خلال الفترة من شهر مارس 2019 وحتى فبراير 2020 بالكشف على 181 ألفًا 763 موظفًا في مختلف الوزارات، وفى المؤسسات والمديريات التابعة لهم بجميع المحافظات، وتبين تعاطى 1.8% للمواد المخدرة، حيث انخفضت النسبة بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف.